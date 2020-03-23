Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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