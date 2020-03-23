Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
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Цены на нефть обвалились на 8%

РБКвчера в 18:28

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

RT на русском01:15

Кризис: последние новости 23 марта. Обвал цен на нефть, изменение тарифов ОСАГО и угрозы бизнесу

URA.Ru00:00

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Газета.Ru02:13

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22

Торги на бирже открылись резким падением цен на нефть

ФедералПрессвчера в 19:05
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Общество

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За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Шоу-бизнес

«Холостяк» заявил, что покинет шоу вслед за своей фавориткой

Wday.ru вчера в 22:34
Экономика

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции

Житель Новокузнецка, вернувшийся из Таиланда, нарушил режим самоизоляции, полицейские установили его личность и передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:38
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:42
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Футбол

Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов оценил шансы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в аренде в клубе "Сочи", вернуться в национальную команду.
Накануне.Ru вчера в 20:01
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
АТВмедиа вчера в 11:45
Культура

Юная вокалистка из Выборга стала участницей шоу «Голос. Дети»

Наставником выборжанки стал Валерий Меладзе, повернувшейся к ней во время слепого прослушивания.
ЛОТ вчера в 03:56
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия 21 марта в 23:46
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
SpeedMe вчера в 12:12
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Общество

Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы

Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Вечерняя Москва 01:39
Экономика

Россияне начали скупать лекарства

Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:54
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Происшествия

Симулянт с коронавирусом остановил работу отдела ГАИ в российском городе

Житель Петергофа остановил работу межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) №5 ГАИ, заявив о возможном заражении коронавирусом.
Lenta.ru 03:16
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
ТАСС 03:05
Экономика

В мире объявили о начале экономического кризиса

В мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики на фоне снижения деловой активности.
Lenta.ru 02:01
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 21 марта в 06:07
Общество

Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку

В ходе исследования молока шести марок Роскачество обнаружило в одном из них кишечную палочку.
РЕН ТВ 01:59
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
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