Энергетика
Экономика сегодняЗаявления Трампа о запрете на въезд в США ударили по ценам на нефть
Слова президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну из Европы негативно повлияли на стоимость нефти. Меры против коронавируса привели к потере 5% цены барреля. На открывшихся в четверг, 12 марта, торгах стоимость барреля нефти марки Brent продолжает снижаться.
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Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы
Комсомольская правда01:58
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