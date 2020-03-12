Слова президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну из Европы негативно повлияли на стоимость нефти. Меры против коронавируса привели к потере 5% цены барреля. На открывшихся в четверг, 12 марта, торгах стоимость барреля нефти марки Brent продолжает снижаться.

Заявления Трампа о запрете на въезд в США ударили по ценам на нефть

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