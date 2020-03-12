Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЗаявления Трампа о запрете на въезд в США ударили по ценам на нефть

Слова президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну из Европы негативно повлияли на стоимость нефти. Меры против коронавируса привели к потере 5% цены барреля. На открывшихся в четверг, 12 марта, торгах стоимость барреля нефти марки Brent продолжает снижаться.
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Цены на нефть падают на 4%

Финмаркет02:05

Цена на нефть снизилась на 4% после закрытия въезда в США для европейцев

Газета.Ru02:04

Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Интерфакс00:47

Мировые цены на нефть снизились на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Говорит Москва01:50

Заявление Трампа ударило по нефти и акциям

Вести.Ru01:08

Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы

Комсомольская правда01:58

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

РБКвчера в 22:32
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Комментарии

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Торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС

Индекс Мосбиржи упал на 4% на открытии торгов, долларовый индекс РТС — на 5% после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса COVID-19 пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.
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Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек

По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 10 марта в 05:11
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
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Причина быстрого распространения коронавируса объяснена

После завершения эпидемии COVID-19 люди быстро забудут о правилах личной гигиены.
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В чебоксарской школе произошло массовое отравление

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63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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Hyundai анонсировала новую Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
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IPhone 12 получит 3D-камеру World Facing

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