Соглашение об ограничении производства нефти ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Участники сделки договорились сократить добычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а с июля ослабить ограничения до 7,7 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

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