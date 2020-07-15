Энергетика

РБКРБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

Соглашение об ограничении производства нефти ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Участники сделки договорились сократить добычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а с июля ослабить ограничения до 7,7 млн баррелей в сутки.
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Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу. Что будет с ценами на нефть и рублем?

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Китай ввел санкции за продажу оружия Тайваню против компании из США

Китай вводит санкции против оборонной компании США Lockheed Martin, которая является главным производителем истребителей в США.
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Первое видео в TikTok с Аллой Пугачевой стало хитом. Ролик выложил друг Примадонны — дизайнер Игорь Гуляев.
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Вот как должен выглядеть ремастер Diablo. Нейросеть улучшила игру до 4K и 60 FPS

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Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
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Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США

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