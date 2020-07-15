Энергетика
РБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Здоровье
Студенты назвали самые привлекательные места для работы
Предпочтения российских студентов при выборе будущего работодателя не претерпели существенных изменений в связи с эпидемией коронавируса.
РБК 17:03
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Шоу-бизнес
Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом
Слово и Дело 10:43
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Происшествия
Пятый день протестов в Хабаровске. Колонна митингующих провела шествие по центру города
В Хабаровске уже пятый день продолжаются массовые протесты .
Дождь 07:46
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM 16:23
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 12:47
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Армия и оружие
135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва
В России 15 июля завершился весенний призыв на военную службу, в воинские части отправились около 135 тыс. новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 17:38
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Игры
Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные.
The GEEK 09:13
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга 14:33
Энергетика
Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа
Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).
РБК 13 июля в 23:00
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в 33-м туре Серии А
В рамках 33-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А «Сассуоло» и «Ювентус» не выявили победителя.
RT на русском 17:51