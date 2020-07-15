Энергетика

РБКРБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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ОПЕК+ начала осторожно увеличивать добычу

Коммерсантъ14:16

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в августе составит 8,2 млн баррелей в сутки

Известия12:13

«Двоечников» ОПЕК+ обязали компенсировать невыполненные обязательства

РБК13:06

Ирак компенсирует объемы недосокращенной добычи нефти

Газета.Ru10:54

Следующие заседания ОПЕК+ пройдут 17-18 августа

ПРАЙМ11:57

ОПЕК+ в августе должен сократить добычу нефти на 8,2 млн б/с с учетом отставания в мае

ТАСС11:43

Участники сделки по сокращению нефтедобычи собираются обсудить пересмотр некоторых параметров соглашения

Эхо Москвы01:06
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
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Общество

Жители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа

Кинотеатры возобновят свою работу в Подмосковье с 1 августа, но откроются только те, кто смог соблюсти все требования Роспотребнадзора.
ТАСС 15:14
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Правительство Калининградской области уволило Татьяну Хованскую

Татьяну Хованскую, начальника отдела лицензирования департамента развития предпринимательства и торговли регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, уволили из правительства.
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Происшествия

Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова

Москва, 15 июля 2020, 23:11 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
REGNUM 16:11
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Общество

В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции

В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ 14:46
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Наука

Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19

В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
Naked Science вчера в 09:11
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Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
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Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
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Происшествия

Лебедянского чиновника обвиняют в пьяной аварии

В паблике «Лебедянь и Район» опубликовали видео на котором девушка рассказывает о том, что в пятницу 10 июля в селе Куликовка Лебедянского района возле заброшенного дома культуры на мотоциклы их компании наехал глава сельского поселения Алексей Зайцев.
ГТРК Липецк 07:02
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Игры

Королевская битва Spellbreak будет бесплатной

Независимая студия Proletariat объявила, что её будущая магическая королевская битва Spellbreak будет бесплатной.
Игромания.ру 14:21
Политика

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
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Футбол

«Милан» нанес поражение «Парме» в матче чемпионата Италии

"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 33-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 15:37
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Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4

3DNews 13:53
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 13:14
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
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Футбол

Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе

Напомним, что контракт Юрия Семина истек с командой 31 мая, после чего новым наставником стал Марко Николич.
CT news 12:18
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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ru вчера в 20:58
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Финансы

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
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Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут

Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:05
Политика

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс 06:16
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Происшествия

В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя

Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
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Общество

Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж

Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
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Шоу-бизнес

Первый ролик с Пугачевой стал хитом в TikTok

Первое видео в TikTok с Аллой Пугачевой стало хитом. Ролик выложил друг Примадонны — дизайнер Игорь Гуляев.
Вечерняя Москва 11:40
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Технологии

NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding

В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
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Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой

После пожара на военном корабле на базе Военно-морских сил США в Калифорнии может обернуться экологической катастрофой.
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Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
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В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

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Американский генерал предлагает объявить России полномасштабную войну

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