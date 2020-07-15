Энергетика

РБКРБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Следующие заседания ОПЕК+ пройдут 17-18 августа

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Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в августе составит 8,2 млн баррелей в сутки

Известия12:13

«Двоечников» ОПЕК+ обязали компенсировать невыполненные обязательства

РБК13:06

Ирак компенсирует объемы недосокращенной добычи нефти

Газета.Ru10:54

ОПЕК+ начала осторожно увеличивать добычу

Коммерсантъ14:16

ОПЕК+ в августе должен сократить добычу нефти на 8,2 млн б/с с учетом отставания в мае

ТАСС11:43

Совещание мониторингового комитета ОПЕК+ должно состояться сегодня

Эхо Москвывчера в 23:10
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
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Семак отреагировал на слова Федуна о судействе

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о судействе в чемпионате России.
Газета.Ru 16:37
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В Мурманской области ввели ограничения в ряде населенных пунктов

Власти Мурманской области приняли решение о введении ограничений на перемещение в привлекательных для туристов населенных пунктах, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 22:20, в Москве было задержано 103 человека.
Коммерсантъ 16:55
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«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

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Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

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Футбол

За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей

Спорт день за днем 16:49
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Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс вчера в 05:11
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Путешествия

О готовности принимать российских туристов заявили восемь стран

В единственной европейской стране, открывшейся для россиян - Хорватии туристам придется предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса и оплаченный ваучер на проживание, но посетить Хорватию смогут лишь россияне с действующей визой, поскольку сейчас оформление новых виз приостановлено.
Новые Известия вчера в 13:04
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Армия и оружие

В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк назвал Россию врагом

Юри Луйк, являющийся главой Минобороны Эстонии, назвал Россию врагом.
Дни24 07:37
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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Футбол

Шамиль Газизов: я полностью поддерживаю Тедеско

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил о своей полной поддержке главного тренера Доменико Тедеско.
Вести.Ru 16:00
Шоу-бизнес

Аршавин: Предпочел бы не видеть первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
Спорт день за днем 08:15
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Армия и оружие

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой вчера в 12:15
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Футбол

Тренер «Оренбурга» предложил расширить РПЛ после вылета из лиги

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов выступил за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета из высшего дивизиона страны.
Газета.Ru 16:45
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Афиша Daily 14:47
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МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
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Армия и оружие

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение 07:17
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Политика

Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
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Армия и оружие

В России завершился весенний призыв

"В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:02
Общество

Адвокаты оспорили решение суда по делу журналистки Прокопьевой

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