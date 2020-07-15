Энергетика
РБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Футбол
Семак отреагировал на слова Федуна о судействе
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о судействе в чемпионате России.
Газета.Ru 16:37
Общество
В Мурманской области ввели ограничения в ряде населенных пунктов
Власти Мурманской области приняли решение о введении ограничений на перемещение в привлекательных для туристов населенных пунктах, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 14:47
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 22:20, в Москве было задержано 103 человека.
Коммерсантъ 16:55
Футбол
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем 16:49
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс вчера в 05:11
Путешествия
О готовности принимать российских туристов заявили восемь стран
В единственной европейской стране, открывшейся для россиян - Хорватии туристам придется предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса и оплаченный ваучер на проживание, но посетить Хорватию смогут лишь россияне с действующей визой, поскольку сейчас оформление новых виз приостановлено.
Новые Известия вчера в 13:04
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Армия и оружие
В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк назвал Россию врагом
Юри Луйк, являющийся главой Минобороны Эстонии, назвал Россию врагом.
Дни24 07:37
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Футбол
Шамиль Газизов: я полностью поддерживаю Тедеско
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил о своей полной поддержке главного тренера Доменико Тедеско.
Вести.Ru 16:00
Шоу-бизнес
Аршавин: Предпочел бы не видеть первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
Спорт день за днем 08:15
Армия и оружие
Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой
Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой вчера в 12:15
Футбол
Тренер «Оренбурга» предложил расширить РПЛ после вылета из лиги
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов выступил за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета из высшего дивизиона страны.
Газета.Ru 16:45
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Афиша Daily 14:47
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Армия и оружие
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение 07:17
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
Радио Sputnik 13:12
Армия и оружие
В России завершился весенний призыв
"В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:02