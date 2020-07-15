Энергетика
РБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Частичное восстановление добычи даст возможность странам ОПЕК+ увеличить объемы производства промышленной продукции, поступления налогов и восстановление ВВП. Соглашение об ограничении производства нефти ОПЕК + вступило в силу 1 мая.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 13:14
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Здоровье
Патологоанатом описал, что увидел на вскрытии умерших c коронавирусом
После ряда вскрытий патологоанатомы установили, что вирус поражает легкие, а также кишечник, мозг, подпочечники, лимфатические узлы, миокард и селезенку.
Evo-rus.com 10:42
Политика
Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок
Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ вчера в 11:10
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Экономика
В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
RT на русском 12:04
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Общество
Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 13:36
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
Коммерсантъ 13:06
Экономика
Таможенники перейдут на нелинейные системы уравнений
ФТС подготовилась к большим грузопотокам и на ближайшие годы – разработана стратегия развития таможни до 2030 года, заявил глава ФТС Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Вести.Ru 08:07
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Общество
Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога
Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
RT на русском 12:38
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Игры
Бета-тест Marvel’s Avengers начнется 21 августа
21 открытый бета-тест откроется для всех пользователей. Marvel’s Avengers выйдет 4 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox.
Cyber.sports.ru 10:25
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 10:05
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал фейком видео с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал фейком видеозапись, представленную в эфире программы «60 минут», на которой предположительно артист предлагает заплатить полицейскому сразу после аварии.
Rambler News Service вчера в 06:28
Экономика
ЦБ РФ: ВВП России во втором квартале сократился на 9,5-10%
Снижение ВВП России во втором квартале 2020 года оценивается Центробанком в 9,5-10% в годовом выражении, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды", который опубликован на сайте регулятора.
Народные новости 08:50
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30