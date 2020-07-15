Энергетика
РБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
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Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков
На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Здоровье
COVID-19 оказался почти в восемь раз опаснее гриппа по риску инсульта
После поправки на возраст, пол и расовую принадлежность вероятность ишемического инсульта при коронавирусе оказалась в 7,6 раза выше, чем при гриппе.
Известия 17:10
Космос
Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн
News.ru вчера в 18:42
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
По данным Минобороны, на военную службу направили 135 тыс. человек.
РБК 18:48
Общество
Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
Здоровье
59,4% пациентов вылечились от коронавируса в Иркутской области
По данным на 15 июля, в регионе 6469 человек, среди которых 417 детей, вылечились от COVID-19.
АиФ Иркутск 05:08
Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal 12:30
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Экономика
Коллекционные сумки Hermes подешевели вдвое за период пандемии
Цена на коллекционные модели сумок Hermes на аукционах упала на 50%, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank (имеются в распоряжении редакции Business FM), которая причисляет эти сумки к инвестиционным предметам роскоши.
BFM.ru 10:09
Происшествия
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду у побережья Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 18:10
Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Футбол
Футболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России
Говорит Москва 13:27
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Футбол
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции
Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.
Газета.Ru 01:46
Экономика
ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
Происшествия
Топ-менеджера «Почты России» задержали по делу о создании картеля
В организации подтвердили, что московское ГУ СКР возбудило уголовное дело в отношении должностного лица.
Дума ТВ 03:37
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Наука
Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки
Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Футбол
Андрей Талалаев: «Крылья Советов» должны были выиграть у «Краснодара»
Результат 0:0 в домашнем матче 29-го тура против «Краснодара» не устроил главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.
Советский спорт 13:44