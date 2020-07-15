Энергетика
РБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Происшествия
На Камчатке возбудили дело на начальника лесничества из-за служебного подлога
Начальник лесничества самого крупного муниципального района Камчатки - Елизовского - стал фигурантом уголовного дела по факту служебного подлога и превышения служебных полномочий, сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
ТАСС 20:31
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru вчера в 03:50
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
Технологии
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru 17:22
Общество
Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде
Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Культура
Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»
Piter.tv 13 июля в 05:00
Экономика
Энергетический кризиc на Украине усугубляется. Даниил Безсонов
Невообразимые вещи происходят сейчас в украинской энергетической сфере.
Новостной фронт 09:41
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Культура
Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма
Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Общество
Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо вчера в 04:51
Армия и оружие
США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки
Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Экономика
«Необоснованные доходы» СГК пересчитают в тарифе на 2021 год
В соответствии с предписаниями ФАС России, департамент в 2019 году изменил в сторону увеличения тарифы на тепловую энергию, поставляемую «Сибэко» потребителям, установленные на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года: с 1109,46 руб./Гкал (без НДС) до 1153,95 руб./Гкал (без НДС) и с 1331,35 руб./Гкал (с учетом НДС) до 1384,74 руб./Гкал (с учетом НДС), соответственно.
Infopro54 04:43
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
По разрешению Кабинета министров РФ в регионах возобновлена диспансеризация взрослого населения.
Evo-rus.com 10:33
Космос
Водная стратегия России: задачи и решения
Значительная часть сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.
Комсомольская правда 19:40
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15:26
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27