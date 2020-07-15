Энергетика

РБКРБКЦены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

Участники совещания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти. С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

RT на русском16:45

Участники сделки по сокращению нефтедобычи собираются обсудить пересмотр некоторых параметров соглашения

Эхо Москвы01:06

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Lenta.ru12:48

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

РБК11:22

Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Газета.Ru09:03

ОПЕК+ в августе должен сократить добычу нефти на 8,2 млн б/с с учетом отставания в мае

ТАСС11:43

Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель

Известия19:30
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Происшествия

На Камчатке возбудили дело на начальника лесничества из-за служебного подлога

Начальник лесничества самого крупного муниципального района Камчатки - Елизовского - стал фигурантом уголовного дела по факту служебного подлога и превышения служебных полномочий, сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
ТАСС 20:31
Спорт

Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru вчера в 03:50
2
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
190
Общество

В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов

В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
13
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
393
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
4,9K
Политика

Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Общество

Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой

Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
32
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Технологии

Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS

Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru 17:22
Общество

Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде

Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Культура

Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»

Piter.tv 13 июля в 05:00
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Экономика

Энергетический кризиc на Украине усугубляется. Даниил Безсонов

Невообразимые вещи происходят сейчас в украинской энергетической сфере.
Новостной фронт 09:41
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
177
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
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Культура

Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма

Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
2
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
65
Общество

Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter

В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
65
Здоровье

Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ

«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо вчера в 04:51
4
Армия и оружие

США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки

Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Наука

Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
20
Экономика

Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
2
Экономика

«Необоснованные доходы» СГК пересчитают в тарифе на 2021 год

В соответствии с предписаниями ФАС России, департамент в 2019 году изменил в сторону увеличения тарифы на тепловую энергию, поставляемую «Сибэко» потребителям, установленные на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года: с 1109,46 руб./Гкал (без НДС) до 1153,95 руб./Гкал (без НДС) и с 1331,35 руб./Гкал (с учетом НДС) до 1384,74 руб./Гкал (с учетом НДС), соответственно.
Infopro54 04:43
2
Общество

Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

По разрешению Кабинета министров РФ в регионах возобновлена диспансеризация взрослого населения.
Evo-rus.com 10:33
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Космос

Водная стратегия России: задачи и решения

Значительная часть сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.
Комсомольская правда 19:40
Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний

Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15:26
127
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
233
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
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