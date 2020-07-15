Почти весь объем наращивания добычи нефти участниками ОПЕК+ на этом этапе сокращения будет фактически потреблен странами альянса.

Согласно сделке ОПЕК+ по сокращению нефти, заключенной в мае, страны-участницы уменьшают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

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