Энергетика
Комсомольская правдаЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
Цены на нефтяные ресурсы сразу же отреагировали на данное решение ОПЕК+. Сентябрьские фьючерсы на смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне сегодня выросли в цене на 0,9 процента до 43,38 доллара за баррель.
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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Известиявчера в 19:30
Цена нефти начала расти на фоне сообщений о наращивании добычи странами ОПЕК+
RuNews24.ruвчера в 15:38
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Происшествия
Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Газета.Ru вчера в 07:38
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Происшествия
В Хабаровске майор полиции выпала из окна и погибла
ТАСС вчера в 23:29
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Авто
Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom вчера в 01:55
Кино
Киноадаптация Just Cause нашла режиссёра
Игромания.ру вчера в 13:12
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Общество
Российские учителя назвали признаки плохого педагога
«Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги», — пишет RT.
URA.Ru 00:15
Общество
Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ
Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM вчера в 06:40
Происшествия
В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом
Приводим данные по состоянию на 11:00 16 июля. Ещё у 48 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Город новостей 00:19
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
Футбол
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
Pravda.Ru вчера в 10:59
Здоровье
Норильчане пожаловались на плачевное состояние медицины
Прима вчера в 08:34
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости вчера в 03:08
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд
Главный тренер оренбуржцев Константин Парамонов считает, что премьер-лигу нужно расширить до 18 команд.
Советский спорт вчера в 16:55
Общество
В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске
Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line вчера в 15:03
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
В районе горы Артос в турецкой провинции Ван потерпел крушение самолёт-разведчик.
RT на русском вчера в 23:27
Здоровье
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Попович добавила, что российские тесты не обладают 100-процентной чувствительностью, у них 95 – 96%.
РБК вчера в 20:00
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Армия и оружие
США запустили ракету Minotaur-4 с разведспутниками
С космодрома Валлопс в Виргинии стартовала ракета-носитель Minotaur-4, которая в интересах Национального управления военно-косимческой разведки США призвана вывести на орбиту четыре разведывательных спутника, сообщает Space Flight Now.
Московский Комсомолец вчера в 13:53
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47