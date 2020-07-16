Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

Цены на нефтяные ресурсы сразу же отреагировали на данное решение ОПЕК+. Сентябрьские фьючерсы на смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне сегодня выросли в цене на 0,9 процента до 43,38 доллара за баррель.
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Новости кризиса 16 июля: ВВП упал на 10%, россияне снова стали брать кредиты

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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель

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Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

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Цена нефти начала расти на фоне сообщений о наращивании добычи странами ОПЕК+

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Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

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Смягчение сделки ОПЕК+ не повлияет на стоимость нефти

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Участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

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В Хабаровске майор полиции выпала из окна и погибла

ТАСС вчера в 23:29
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
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У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom вчера в 01:55
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Кино

Киноадаптация Just Cause нашла режиссёра

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Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
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Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
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Общество

Российские учителя назвали признаки плохого педагога

«Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги», — пишет RT.
URA.Ru 00:15
Общество

Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
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Происшествия

В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом

Приводим данные по состоянию на 11:00 16 июля. Ещё у 48 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
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Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала

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RT на русском вчера в 16:39
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Футбол

ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
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Здоровье

Норильчане пожаловались на плачевное состояние медицины

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Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

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Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
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Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

В районе горы Артос в турецкой провинции Ван потерпел крушение самолёт-разведчик.
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США запустили ракету Minotaur-4 с разведспутниками

С космодрома Валлопс в Виргинии стартовала ракета-носитель Minotaur-4, которая в интересах Национального управления военно-косимческой разведки США призвана вывести на орбиту четыре разведывательных спутника, сообщает Space Flight Now.
Московский Комсомолец вчера в 13:53
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Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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