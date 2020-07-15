Энергетика
Комсомольская правдаЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективная квота по сокращению в следующем месяце составит примерно 8,2 миллиона баррелей в день, учитывая компенсации отставания некоторых стран по сокращению в мае.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Известиявчера в 19:30
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд
Главный тренер оренбуржцев Константин Парамонов считает, что премьер-лигу нужно расширить до 18 команд.
Советский спорт вчера в 16:55
Происшествия
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
RT на русском вчера в 17:36
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля
Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
Здоровье
Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Происшествия
Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии
Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости вчера в 04:05
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Авто
Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom вчера в 01:55
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Культура
Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву»
РИА Новости 00:43
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
В рамках автосалона в Индии в феврале этого года корейская компания презентовала концептуальный компактный кроссовер Kia Sonet.
32CARS.ru вчера в 02:42
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Газета.Ru вчера в 06:30
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
Гаджеты
50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за $270 поступил в продажу
Умный телевизор Redmi X50 поступил в продажу на территории Китая по цене всего 270 долларов.
iXBT.com 00:04
Общество
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Футбол
Сарри: у «Ювентуса» были моменты пассивности, которые сложно объяснить
Главный тренер «Ювентуса» Маурицо Сарри прокомментировал ничью в матче 33-го тура Серии А с «Сассуоло».
Чемпионат вчера в 21:32
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Игры
Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
3DNews вчера в 13:53
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли ответный удар в Сирии после подрыва патруля
По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», удары нанесены по населенному пункту Бенин на юге провинции Идлиб.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия
Пропавшего в сахалинской бухте Тихой мужчину нашли мертвым
Жители Сахалинской области сообщают о мертвом мужчине, которого днем 16 июля нашли на побережье Макаровского района.
РИА Сахалин-Курилы 01:57
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 06:10
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20