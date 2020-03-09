Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12:42 (мск) майский фьючерс марки Brent снизился на 20,41%, до 36,03 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 21,58%, до 32,37 доллара.

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