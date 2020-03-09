Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель.

Здоровье Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов.

Экономика Курс рубля вновь незначительно снизился Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Хоккей Международная федерация хоккея отказалась переносить ЧМ-2020 в Сочи Перенос места проведения чемпионата мира по хоккею в Россию не произойдет даже ценой отмены игр, заявил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола 5 марта изданию Ilta Sanomat.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Гаджеты Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм) Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

Общество Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.

Армия и оружие На Камчатке сформировали две противолодочные ударные группы ВМФ «В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — говорится в сообщении.

Здоровье Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.

Общество Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Футбол «Ливерпуль» может остаться без чемпионского парада из-за коронавируса Как сообщает The Athletic, из-за распространения коронавируса COVID-19 под угрозой оказался чемпионский парад мерсисайдцев, который был запланирован на 18 мая и должен был собрать на улицах города примерно 1 млн человек.