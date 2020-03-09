Энергетика

News.ruNews.ruМировые цены на нефть замедлили падение

Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель.
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Мировые цены на нефть обрушились на треть

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