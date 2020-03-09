Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.

Политика В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Экономика Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.

Космос Во Флориде корабль Dragon стартовал к МКС Представители NASA рассказали, что во Флориде с космодрома Канаверал произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon.

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Кино Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7» Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.

Экономика ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Финансы Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.

Здоровье Что происходит после излечения от коронавируса? В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.