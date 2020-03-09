Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЦены на нефть отыграли треть обвала

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть отыграли часть обвала

RT на русскомвчера в 05:57

Нефть и рубль отыграли часть обвала

Коммерсантъвчера в 06:48

Цена нефти марки Brent превысила $37

ТАССвчера в 06:38

Цены на нефть отыграли треть утреннего падения

РИА Новостивчера в 06:25

Нефть отыграла более 7% после рекордного обвала рынка накануне

Эхо Москвы02:01

Цены на нефть отыграли часть обвала

Газета.Ruвчера в 05:54

Цены на нефть отыграли часть от обвала

Известиявчера в 05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 05:46, Ашберн

Комментарии

Кино

Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов

RuNews24.ru 03:32
Финансы

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже

10 марта рынок акций открылся падением индексов Московской биржи и РТС на 10-10,9%. Доллар вырос до 72,8 рубля, евро — до 82,6 рубля.
Дождь 04:39
Общество

Представитель ПФР назвала варианты получения пенсии в 50 тысяч рублей

Ранее народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, что получает две пенсии – артистическую и шахтерскую.
Экономика сегодня 08 марта в 13:14
Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс вчера в 07:59
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости вчера в 14:48
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 05:38
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Экономика

Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
РБК 02:21
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания 08 марта в 10:59
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Космос

Во Флориде корабль Dragon стартовал к МКС

Представители NASA рассказали, что во Флориде с космодрома Канаверал произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon.
Ридус 07 марта в 05:46
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Общество

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко назвал способ борьбы с коррупцией

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, в интервью «Коммерсанту» назвал способ борьбы с коррупцией.
РБК 04:58
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
iReactor 04:43
Экономика

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
РИА Новости 04:41
Политика

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Коммерсантъ 05:32
Финансы

Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти

Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Lenta.ru 03:10
Здоровье

Что происходит после излечения от коронавируса?

В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.
Discover24 05:10
Авто

В России начались продажи нового Mercedes-Benz GLE Coupe

В середине лета появится бензиновый вариант GLE 450 Coupe с 3,0-литровым агрегатом мощностью 367 л.с. Стоимость такой версии 7 млн рублей.
Tvoe-avto.com 08 марта в 05:25
Технологии

Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников

Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
ToDay News Ufa 08 марта в 05:37
Здоровье

В Пензенской области на коронавирус проверили около 240 человек

239 человек проверены на коронавирус в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.
PenzaNews 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное