Сегодня цена нефтепродуктов сорта «Brent» снизилась почти на 3,1%, остановившись на отметке в 56,68 доллара за баррель. Нефть марки «WTI» упала в цене на 2,4%, составив 52,12 доллара за баррель. Отметим, что при этом растут цены на золото.

Цены на нефть падают на биржевых площадках Азии

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