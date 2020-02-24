Энергетика
ГЛАС.RUЦены на нефть падают на биржевых площадках Азии
Сегодня цена нефтепродуктов сорта «Brent» снизилась почти на 3,1%, остановившись на отметке в 56,68 доллара за баррель. Нефть марки «WTI» упала в цене на 2,4%, составив 52,12 доллара за баррель. Отметим, что при этом растут цены на золото.
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