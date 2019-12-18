Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦены на нефть перешли к росту на статданных о запасах нефти в США

Стоимость нефти резко перешла от снижения к росту после того, как минэнерго США сообщило о сокращении запасов сырья на 1,1 миллиона баррелей в сутки, до 446,8 миллиона баррелей.
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«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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Похищение Цемаха В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха.
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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

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Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

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