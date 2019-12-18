Энергетика
ПРАЙМЦены на нефть перешли к росту на статданных о запасах нефти в США
Стоимость нефти резко перешла от снижения к росту после того, как минэнерго США сообщило о сокращении запасов сырья на 1,1 миллиона баррелей в сутки, до 446,8 миллиона баррелей.
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Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Московский Комсомолец18 декабря в 22:16
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Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций
Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
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Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
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Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
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В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли автоматы и патроны
Отмечается, что среди оружия были два автомата "Сайга" и карабин "Вепрь". Кроме того, в доме нашли большой запас патронов.
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В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
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В Перми с начала года квартиры в новостройках подорожали почти на 13%
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой
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За вербовку в ИГИЛ заключённый колонии в Ангарске получил 14 лет
Интернет
Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе
В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей.
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SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Экономика
Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне
Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").
Космос
Названа причина запоздалой сдачи проекта разгонного блока для «Ангары»
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сдала эскизный проект разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запуска спутников на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный, в декабре, на год позже срока, из-за несогласованности между "Роскосмосом" и Минобороны РФ, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку
Экономика
Миноритарии «Распадской» пожаловались на компанию в ЦБ
Миноритарии шахты "Распадская" (85,6% предприятия принадлежит Evraz Романа Абрамовича) пожаловались в Банк России, что компания не обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и ставит приоритетом интересы Evraz.
Политика