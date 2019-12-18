Стоимость нефти резко перешла от снижения к росту после того, как минэнерго США сообщило о сокращении запасов сырья на 1,1 миллиона баррелей в сутки, до 446,8 миллиона баррелей.

Цены на нефть перешли к росту на статданных о запасах нефти в США

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