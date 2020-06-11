Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
Аргументы и Факты вчера в 14:03
Армия и оружие
Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor
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ФАН 12 июня в 12:36
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
Вести.Ru вчера в 17:25
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия вчера в 06:32
Происшествия
В Атланте полиция применила против протестующих слезоточивый газ
REGNUM вчера в 22:43
Общество
Собянин рассказал о сроках открытия кинотеатров в Москве
Ряд ограничений в Москве может быть снят уже в июле.
Lenta.ru 01:43
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российская газета 00:13
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb 11 июня в 19:31
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Политика
В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
Путин анонсирует «контргиперзвук»
Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».
Взгляд.ру 01:03
Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа вчера в 13:30
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Политика
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости вчера в 19:04
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Общество
Михаил Леонтьев вступился за Ефремова
Телеведущий Михаил Леонтьев считает "моральными уродами" тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:59
Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Evo-rus.com вчера в 14:36
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество
Производство вакцины от коронавируса в России начнут в сентябре
В России более 270 тысяч человек выздоровели от коронавируса 13 06 2020 Кроме того, над несколькими вариантами вакцины работают также в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России, пишет «Российская газета».
Северпост вчера в 16:58
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Коммерсантъ 01:58
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Происшествия
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета вчера в 20:29
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47