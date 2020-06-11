В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.

Цена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

Общество Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией. 18

Футбол «Наполи» вышел в финал Кубка Италии Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.

Общество Собянин рассказал о сроках открытия кинотеатров в Москве Ряд ограничений в Москве может быть снят уже в июле.

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС. 459

Общество В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 2

Общество Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. 1,4K

Политика Путин анонсирует «контргиперзвук» Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».

Армия и оружие Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. 133

Политика Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.

Общество Михаил Леонтьев вступился за Ефремова Телеведущий Михаил Леонтьев считает "моральными уродами" тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы. 415

Общество Новая волна тепла придет в европейскую часть России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости". 32

Общество Производство вакцины от коронавируса в России начнут в сентябре В России более 270 тысяч человек выздоровели от коронавируса 13 06 2020 Кроме того, над несколькими вариантами вакцины работают также в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России, пишет «Российская газета». 313

Общество Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. 28