Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста, зафиксированного утром 1 мая, пишет РИА Новости. Согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне на 11:11 мск, цена фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июне упала на 0,11% и торговалась на уровне $18,82 за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению

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