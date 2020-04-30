Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости». По состоянию на 11.11 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению

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