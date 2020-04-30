Энергетика
ИнтерфаксНефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая.
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Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Политика
Михаил Мишустин рассказал о симптомах коронавируса
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал, что Мишустина положат в больницу, но он будет постоянно находиться на связи с вице-премьерами и министрами, кабмин будет работать в штатном режиме.
Говорит Москва вчера в 14:11
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Здоровье
Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В Чечне запретили работу общественного транспорта
В Чечне до 11 мая приостановлена работа общественного транспорта, сообщило региональное министерство транспорта и связи.
Коммерсантъ 18:36
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Кино
Названы самые провальные фильмы 2019 года
Напомним, ранее издание Deadline опубликовало рейтинг самых кассовых фильмов 2019 года.
ИА Красная Весна 29 апреля в 16:26
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews 29 апреля в 14:00
Общество
Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил
Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Вести.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Бабкину и Васильева уже заменили в «Модном приговоре»
Вести Подмосковья вчера в 00:55
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Наука
Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей
Rusargument 13:45
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
Футбол
Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову
Нападающий "Уфы" Андрей Козлов в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ.Евгений Фролов — мой друг.
Soccer.ru 18:33
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японские поклонники фигурного катания возмутились поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, обвинив ее в безответственности во время режима самоизоляции.
Матч ТВ вчера в 05:18
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснил всплеск числа заражений коронавирусом
За последние два дня количество новых случаев заражения в России составило 15 тысяч человек.
Телеканал 360° 13:02
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 03:43
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
Общество
«Из-за пандемии моряки превратились в заключенных»
Председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков о проблемах из-за коронавируса Во время пандемии сотни тысяч моряков по всему миру оказались заперты на своих судах, многие из них не могут получить необходимую медицинскую помощь.
Коммерсантъ 12:08