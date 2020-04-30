Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая.
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Цены на нефть повысились после падения в конце торговой недели

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Нефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +

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Цены на нефть снова падают после непродолжительного роста

Аргументы и Факты05:21

Нефть стала дорожать после вступления в силу сделки ОПЕК+

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Цены на нефть снова перешли к росту

РИА Новости10:11

Нефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 11:33

Нефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Интерфаксвчера в 11:19
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Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
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Политика

Михаил Мишустин рассказал о симптомах коронавируса

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал, что Мишустина положат в больницу, но он будет постоянно находиться на связи с вице-премьерами и министрами, кабмин будет работать в штатном режиме.
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
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Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

В Чечне запретили работу общественного транспорта

В Чечне до 11 мая приостановлена работа общественного транспорта, сообщило региональное министерство транспорта и связи.
Коммерсантъ 18:36
4
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Кино

Названы самые провальные фильмы 2019 года

Напомним, ранее издание Deadline опубликовало рейтинг самых кассовых фильмов 2019 года.
ИА Красная Весна 29 апреля в 16:26
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель

OAnews 29 апреля в 14:00
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Общество

Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил

Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Вести.Ru 10:19
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Шоу-бизнес

Бабкину и Васильева уже заменили в «Модном приговоре»

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Общество

Телеканал НТВ первым показал фильм «Шугалей»

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Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
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Наука

Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей

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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
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Футбол

Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову

Нападающий "Уфы" Андрей Козлов в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ.Евгений Фролов — мой друг.
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Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина

Японские поклонники фигурного катания возмутились поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, обвинив ее в безответственности во время режима самоизоляции.
Матч ТВ вчера в 05:18
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия 15:22
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Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Общество

Глава Роспотребнадзора объяснил всплеск числа заражений коронавирусом

За последние два дня количество новых случаев заражения в России составило 15 тысяч человек.
Телеканал 360° 13:02
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Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
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Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
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Общество

«Из-за пандемии моряки превратились в заключенных»

Председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков о проблемах из-за коронавируса Во время пандемии сотни тысяч моряков по всему миру оказались заперты на своих судах, многие из них не могут получить необходимую медицинскую помощь.
Коммерсантъ 12:08
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