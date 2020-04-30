Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Новости кризиса 2 мая: банки заняли у ЦБ триллионы рублей

URA.Ruвчера в 11:00

Нефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Интерфакс30 апреля в 11:19

Цены на нефть снова падают после непродолжительного роста

Аргументы и Факты01 мая в 05:21

Нефть стала дорожать после вступления в силу сделки ОПЕК+

Телеканал 360°01 мая в 02:23

Нефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +

Эхо Москвы01 мая в 03:01

Нефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Газета.Ru30 апреля в 11:33

Цены на нефть снова перешли к росту

РИА Новости01 мая в 10:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:28, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
207
Здоровье

В Бурятии на молебен приехали люди из очага заражения СOVID-19

На днях в Иволгинском районе состоялся молебен.
Номер один вчера в 06:26
4
Здоровье

В Швеции сожалеют об отказе от введения карантина

Пример Швеции вызывает споры во всем мире. Главной особенностью модели поведения данной страны оказался полный отказ от карантинных мер.
РЕН ТВ вчера в 23:42
2
Общество

Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
РИА Новости вчера в 10:40
1,2K
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
1
Экономика

Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай

Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн.
Российская газета вчера в 18:00
8
Космос

Индустрия малых спутников требует стандартизации — Bryce Space Tech

Индустрия разработки и изготовления малых спутников требует большей стандартизации.
ИА Красная Весна вчера в 07:36
2
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 01 мая в 10:34
2,3K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 06:49
1,1K
Здоровье

В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя

В Красноярске через неделю после падения из окна скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, сообщили в Минздраве региона.
Газета.Ru вчера в 07:09
2,8K
Общество

США испытают 14 вакцин от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:54
Футбол

Уткин: «Игнорирую „Ротор“. Это команда из города гопников»

Видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что Волгоград – город гопников. Поэтому он с безразличием относится к местному «Ротору».
Бомбардир.ру вчера в 14:18
1
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
618
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
2,9K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
290
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня вчера в 05:39
401
Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 20:47
104
Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 13:32
486
Происшествия

На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия вчера в 14:37
6
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
9
Киберспорт

Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage

Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru 01 мая в 05:19
Наука

Росатом предложил создать импортозамещающие магнитные томографы

Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать современные импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
РИА Новости вчера в 20:26
9
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
1,1K
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 05:38
6
Наука

Со смертельным осложнением от коронавируса справилось лекарство от артрита

Специалисты во Франции в ходе исследования, в котором приняли участие 129 пациентов с коронавирусом, попытались остановить цитокиновый шторм с помощью тоцилизумаба — моноклонального антитела, блокирующего рецептор цитокина интерлейкина-6 и использующегося, в частности, при лечении ревматоидного артрита.
Мир новостей 00:24
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
1,7K
Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости вчера в 21:56
5
Происшествия

В каких больницах Башкирии разместили больных коронавирусом

Общественная электронная газета 01 мая в 04:35
12
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 23:20
117
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное