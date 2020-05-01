Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.11 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель рос до отметки в 20,45 доллара за баррель.
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