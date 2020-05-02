Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. По состоянию на 16:05 мск июньские фьючерсы на нефть WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. Утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель.
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Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
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Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
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Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
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Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
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В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом
Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая
Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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В апреле россияне покупали на 60,16% меньше бензина по сравнению с февралем, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».
Коммерсантъ 00:39
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Логотип ПФК ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии Marca
Логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии испанской газеты Marca.
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Трамп заявил о сокрытии ошибки Китаем в ситуации с коронавирусом
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Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
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Общество
Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса
Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:32
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Гендиректор «Шахтера»: «Мы не собираемся продавать Тете»
Гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин дал комментарии относительно трансферных слухов, связанных с игроками "горняков".
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Главные новости к утру 4 мая
Американские спецслужбы пришли к выводу, что Китай скрывал масштаб коронавируса и его заразность, чтобы успеть закупить средства защиты и медикаменты.
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Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Андрей Мельник, посол Украины в Германии, отказался почтить память погибших в войне бойцов Красной армии и возложить цветы вместе с Сергеем Нечаевым, послом РФ.
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Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
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Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку «Across Endless Dimensions», который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
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«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.
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Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В Алтайском крае выявили 36 новых случаев коронавируса
Тридцать шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб п противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:41
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Открыт новый эффективный способ окрашивания волос
NewInform вчера в 04:17