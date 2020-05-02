Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. По состоянию на 16:05 мск июньские фьючерсы на нефть WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. Утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель.

Цены на нефть снова перешли к росту

Политика Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ". 805

Политика Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.

Общество Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета». 3,4K

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 402

Общество Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 мая Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 мая превысило 3,5 миллиона человек.

Общество Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы. 12

Шоу-бизнес Диана Гурцкая рассказала о травме супруга Супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко получил травму ноги. Соответствующий пост артистка разместила в соцсети Instagram. 2

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. 2

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,1K

Общество Россияне снизили траты на бензин на 60% из-за пандемии В апреле россияне покупали на 60,16% меньше бензина по сравнению с февралем, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Футбол Логотип ПФК ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии Marca Логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии испанской газеты Marca.

Политика Трамп заявил о сокрытии ошибки Китаем в ситуации с коронавирусом Президент США Дональд Трамп считает, что Китай в ситуации с появлением нового коронавируса «совершил ошибку и пытался ее скрыть».

Общество Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек. 13

Футбол Гендиректор «Шахтера»: «Мы не собираемся продавать Тете» Гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин дал комментарии относительно трансферных слухов, связанных с игроками "горняков".

Здоровье Главные новости к утру 4 мая Американские спецслужбы пришли к выводу, что Китай скрывал масштаб коронавируса и его заразность, чтобы успеть закупить средства защиты и медикаменты.

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 70

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 40

Культура Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели» Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку «Across Endless Dimensions», который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».

Общество Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 77