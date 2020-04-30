Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные CNBC. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 14,06%, до $25,71 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Цены на нефть снова падают после непродолжительного роста

Аргументы и Факты05:21

Цены на нефть перешли к снижению

РИА Новости04:23

Нефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Интерфаксвчера в 11:19

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

РБК01:17

Нефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +

Эхо Москвы03:01

Нефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 11:33

Нефть стала дорожать после вступления в силу сделки ОПЕК+

Телеканал 360°02:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:41, Ашберн

Комментарии

Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
475
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
941
Общество

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
104
Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
23
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv 03:32
94
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,1K
Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

Тело трехлетнего ребенка, пропавшего в селе Большое Долженково 29 апреля, обнаружили в реке неподалеку от дома.
ТАСС 05:17
Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой в главном храме Вооруженных сил

РИА Новости 05:17
3,2K
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 29 апреля в 03:05
32
Авто

FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений

Motorsport.com Россия 04:25
Общество

Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу

Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
475
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
118
Общество

1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
274
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
4
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом людей в Республике Крым достигло 100

В Севастополе известно о 84 случаях заражения, 9 человек выздоровело, 1 человек скончался - у него было сопутствующее онкологическое заболевание.
Новый Севастополь 03:21
4
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о первых послаблениях самоизоляции

Как сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-из распространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по 2-3 человека и занятий спортом на свежем воздухе.
Вести.Ru 01:39
715
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
424
Общество

В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
5,5K
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
77
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
18
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru вчера в 13:23
32
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
521
Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты

Ранее сообщалось, что Роскосмос совместно с Фондом перспективных исследований приступил к разработке многоразовый крылатой ракеты сверхлегкого класса "Крыло-СВ", наработки по которой в дальнейшем могут быть использованы в ракетах других классов.
РИА Новости вчера в 20:02
5
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
24
Происшествия

Задержанная с головой дочери в пакете харьковчанка назвала случившееся «испытанием»

Вести.Ru вчера в 10:54
2
Происшествия

В Петербурге обследовали на коронавирус 10 тысяч человек за сутки

За последние сутки, 28 апреля, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10863 человек.
Piter.tv 29 апреля в 03:57
408
Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
223
ЖКХ

В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах

Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 16:49
108
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное