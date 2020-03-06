Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели до $50,80 за баррель, что на $0,33 (на 0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть перешли к снижению

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