Энергетика
ФинмаркетЦены на нефть перешли к снижению
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели до $50,80 за баррель, что на $0,33 (на 0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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