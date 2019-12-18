Энергетика
Neftegaz.ruЦены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов в США
Цены на нефть сегодня прервали серию торгов в зеленой зоне на данных о росте запасов нефти в США. 17 декабря 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,16%, до 66,10 долл.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Цемах пожаловался в ЕСПЧ на действия Украины и Нидерландов
Подозреваемый по делу о сбитом в Донбассе малайзийском самолёте Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия правоохранительных органов Украины и Нидерландов.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Политика
Помпео заявил о готовности выступать в конгрессе в рамках импичмента
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в конгрессе.
Кино
8 WTF-моментов в фильмах 2019 года
От Пеппер Потс, облаченной в очередную старковскую броню, до свежеприбывшей Капитана Марвел, которые в прямом смысле грудью вышли защищать от Таноса робкого Человечка-Паучочка.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Общество
День Николая Чудотворца: что нужно и что нельзя делать 19 декабря
Православные христиане 19 декабря вспоминают Николая Чудотворца.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Футбол
Мухин: агент приехал к деду за город со здоровым бугаем. Крыша поехала
Футболист «Локомотива» Максим Мухин рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.