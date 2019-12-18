Цены на нефть сегодня прервали серию торгов в зеленой зоне на данных о росте запасов нефти в США. 17 декабря 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,16%, до 66,10 долл.

Цены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов в США

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