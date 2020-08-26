Цены на нефть перешли к снижению после двух дней роста
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Цены на нефть в среду днем перешли к снижению в рамках коррекции после роста на протяжении двух торговых сессий подряд, при этом негативную динамику ограничивают ожидания данных по запасам сырья в США и влияние штормов на добычу в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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