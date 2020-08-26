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Цены на нефть перешли к снижению после двух дней роста

Цены на нефть в среду днем перешли к снижению в рамках коррекции после роста на протяжении двух торговых сессий подряд, при этом негативную динамику ограничивают ожидания данных по запасам сырья в США и влияние штормов на добычу в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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REGNUM

Ураганного ралли на рынке нефти не случилось

REGNUM08:59
News.ru

Эксперты предсказали рост цен на нефть из-за урагана в Мексиканском заливе

News.ru09:59
Lenta.ru

Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой

Lenta.ru04:43
ТАСС

Эксперты допустили рост цен на нефть до $47 из-за урагана в Мексиканском заливе

ТАСС11:02
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
Известия

Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены

Известиявчера в 13:14
Profinance.ru

Лаура вернула цены на нефть в область выше $46 за баррель

Profinance.ruвчера в 11:25

РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи, начались в Москве, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ведомости13:06
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Следующее заседание по разводу Телегина с Пелагеей пройдет 25 сентября

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 25 сентября, сообщил адвокат певицы Филипп Рябченко.
РИА Новостивчера в 10:40
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