Цены на нефть перешли к снижению после двух дней роста

Цены на нефть в среду днем перешли к снижению в рамках коррекции после роста на протяжении двух торговых сессий подряд, при этом негативную динамику ограничивают ожидания данных по запасам сырья в США и влияние штормов на добычу в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.