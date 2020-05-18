Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $35

ТАССвчера в 10:35

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

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Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

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Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики

"К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике", - напомнил глава правительства на совещании у Владимира Путина.
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