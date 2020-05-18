Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Комментарии
Политика
Путин заявил, что выплаты получили не все медики РФ
Не все российские медики получили положенные им выплаты, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
NewInform 07:57
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Единоборства
Состояние отца Хабиба ухудшилось
Состояние отца российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Спорт-Экспресс 08:51
Футбол
«Интер», «Реал» и «Бавария» организуют турнир для помощи врачам
Миланский «Интер», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» договорились организовать благотворительный турник Кубка европейской солидарности для помощи врачам.
Аргументы и Факты 06:31
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Здоровье
Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.
Lenta.ru 06:54
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Происшествия
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
Авто
Рынок люксовых автомобилей в РФ упал на 62%
Автоновости дня 06:22
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Энергетика
Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу
В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Политика
Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики
"К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике", - напомнил глава правительства на совещании у Владимира Путина.
Российская газета 08:25
Экономика
Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год
Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс
46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию.
Bimru.ru 06:44
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Армия и оружие
Названы зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных в Сирии.
Что происходит 04:26