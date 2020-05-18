Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.

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Футбол «Интер», «Реал» и «Бавария» организуют турнир для помощи врачам Миланский «Интер», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» договорились организовать благотворительный турник Кубка европейской солидарности для помощи врачам.

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Здоровье Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников. 196

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Происшествия На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена. 112

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Происшествия В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт". 4

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 662

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Политика Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.

Политика Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики "К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике", - напомнил глава правительства на совещании у Владимира Путина.

Технологии Россия развёртывает новую спутниковую систему связи «Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса». 5

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс 46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию. 2