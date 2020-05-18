Энергетика

Expert.ruExpert.ruУверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. Цена «бочки» нефти марки WTI CLc1 увеличилась до 31,05 доллара (5,6%).
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 35 долларов во вторник утром

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Газета.Ru11:29

Цена нефти Brent преодолела отметку в $35 за баррель

Известия11:20

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русском13:54
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Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

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