Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить256
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:31, Ашберн
Комментарии
Наука
В Германии найден скелет лесного слона
Популярная механика 16:40
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Космос
4 июля 2020 года астрологи ждут конца света
Астрологи считают, что в этот день жители Земли могут столкнуться с концом света. До «Парада планет» осталось менее двух месяцев.
РИА ОмскПресс 17 мая в 17:52
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Происшествия
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.
Lenta.ru 23:04
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС 17:30
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM 20:33
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Политика
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда 23:07
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM 11:36
Кино
Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона
Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру 19:39
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Общество
К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ 14:06
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Происшествия
Две сахалинки, желавшие похудеть, стали фигурантками уголовных дел
Сахалинская таможня возбудила уголовные дела по фактам незаконного перемещения сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
Сахалин.Инфо 19:09
Футбол
Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам
Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат 04:37
Политика
Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 19 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:43
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
В России летние лагеря могут открыть с 1 июля
В Минпросвещения рекомендовали начать оздоровительную летнюю компанию с 1 июля на фоне пандемии коронавируса.
АБН 06:22
Происшествия
После проверки свалок глава Владимировки с ожогами попал в больницу
Мужчине, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, неизвестные брызнули в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых.
АСТВ 22:56