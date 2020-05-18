На этой неделе резко подскочили цены на нефть, баррель Brent зашкаливал сегодня утром за 35 долларов.

Цена на нефть Brent подскочила выше 35 долларов за баррель

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