Энергетика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЦена на нефть Brent подскочила выше 35 долларов за баррель

На этой неделе резко подскочили цены на нефть, баррель Brent зашкаливал сегодня утром за 35 долларов.
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