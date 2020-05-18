Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Комментарии
Здоровье
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 12:53
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Консультации с другими органами власти, с внешними экспертами и с общественностью по «Стратегии деоккупации Крыма» будут проведены по факту доработки документа.
Известия 06:07
Футбол
Известно, что не устроило Сергея Семака в новом контракте с «Зенитом»
Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что новый контракт с Сергеем Семаком «Зенит» подпишет в ближайшие дни.
Петербургский дневник 18:02
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Автоспорт
AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета
Испанское спортивное издание AS сообщает, что двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо не будет торопиться с планами и расскажет о том, где продолжит карьеру, не раньше лета.
Autosport.com.ru вчера в 06:45
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия 14:43
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Происшествия
В нижегородском лесу нашли свалку вакцин от гриппа
В лесу под Дзержинском Нижегородской области обнаружили десятки коробок с вакциной от гриппа, рассчитанной на сезон 2019-2020 годов.
Взгляд.ру вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Здоровье
В России оценили новые правила учебы в школах после карантина
Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму.
Lenta.ru 18:25
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава нашла новую любовь
Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни.
VSE42.RU вчера в 23:22
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.
РИА Новости 16:59
Общество
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Напомним, СУЭК является крупнейшей угольной компании России.
ИА Красная Весна 10:14
Экономика
Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
РИА Новости 19:06
Политика
Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым
Москва, 18 мая 2020, 18:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
REGNUM 11:04
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Футбол
Газзаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФА
Peterburg2.ru 14:15
Авто
Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию
Кузов получит цвет Sea Grey (серый), добавили дизайнеры и красных оттенков на радиаторной решетке и дугах безопасности.
Car.ru 07:24
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10