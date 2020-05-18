Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

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