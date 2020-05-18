Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUНефть дорожает на ожидании восстановления спроса

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий, что новая сделка ОПЕК+ сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье. Нефтяные котировки растут в пределах 3-4%. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок в понедельник, 18 мая.
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