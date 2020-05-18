Энергетика
ГЛАС.RUНефть дорожает на ожидании восстановления спроса
Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий, что новая сделка ОПЕК+ сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье. Нефтяные котировки растут в пределах 3-4%. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок в понедельник, 18 мая.
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Комментарии
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
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РИА Новости вчера в 12:00
Политика
Чубайса номинировали в совет директоров АФК «Система»
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система», решение совета директоров опубликовано на портале центра раскрытия информации «Интерфакса».
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Космос
От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей
Седьмой континент Земли В ноябре 2018 года прошло заседание Совета РАН по космосу с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.
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Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены
В понедельник, 18 мая, Песков ответил на вопрос журналистов о дате проведения прямой линии главы государства с россиянами.
NewInform 04:29
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Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
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Российская газета 05:15
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Названа величайшая песня в истории Евровидения
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«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
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Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
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Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
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RT на русском вчера в 23:36
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Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03