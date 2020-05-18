Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать387

Подробнее о событии

Спрос на нефть снова растет, а вместе с ним – и цены

Ведомости12:11

Цена нефти Brent превысила $35

ТАССвчера в 10:35

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Аргументы и Факты02:23

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:09

Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвы01:35

Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

Телеканал 360°04:38

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБКвчера в 05:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:00, Ашберн

Комментарии

Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
1K
Политика

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
290
Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
15
Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
12
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
701
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
253
Общество

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Космос

4 июля 2020 года астрологи ждут конца света

Астрологи считают, что в этот день жители Земли могут столкнуться с концом света. До «Парада планет» осталось менее двух месяцев.
РИА ОмскПресс 17 мая в 17:52
33
Общество

Работающим пенсионерам продлили больничный

Жители Владимирской области в возрасте 65 лет и старше могут считаться временно нетрудоспособными до 29 мая 2020 года.
Владимирские ведомости вчера в 10:16
1,1K
Здоровье

Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова

На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
344
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Культура

Астраханки стали финалистами всероссийского фестиваля-конкурса

Участницы образцовой студии танца "Сияние" из поселка Володарский по итогам зонального этапа стала финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы".
Астрахань FM 02:17
Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me 09:20
3
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Metaratings 13:13
Общество

Мишустин назвал число готовых к смягчению ограничений регионов

По данным оперативного штаба на 18 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8 926 – до 290 678.
Rambler News Service вчера в 06:30
2,3K
Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
197
Армия и оружие

Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»

Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
2K
Происшествия

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу

Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 22:24
70
Общество

Минтруд может снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

Минтруд выступил с инициативой с 2021 года снизить размер ежемесячной накопительной пенсии.
9111.ru вчера в 05:10
3,8K
Хоккей

«Металлург» продлит контракт с Мозякиным

Магнитогорский "Металлург" продлит контракт с форвардом Сергеем Мозякиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:37
Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
20
Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что создатели Minecraft изменили название и логотип студии.
Piter.tv 15:08
10
Здоровье

Коронавирусом в Иркутской области заболело уже 780 человек

По данным на утро среды, 20 мая, в Иркутской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 34 человека.
ИркСиб 21:29
Кино

На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»

На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
4
Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей

В Белгородской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека.
Вести.Ru 12:33
129
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
62
Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 11:18
125
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
824
Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии коронавируса, среди них – схема с кадровыми агентствами и возвратом НДС, а также имитация популярных инициатив крупных брендов, рассказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
РИА Новости 20:08
Экономика

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 09:53
754
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное