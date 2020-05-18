Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Общество
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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Футбол
ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести благотворительный матч, вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
RT на русском 09:01
Общество
Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»
Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс 09:10
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 16 мая в 19:15
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
Технологии
В США заявили о завершении начальной стадии испытаний вакцины от COVID
Завершающую стадию испытаний начнут в июле. По состоянию на 18 мая, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заболевания COVID-19.
РЕН ТВ 09:02
Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили тульский «Панцирь» на захваченной авиабазе
Тульская служба новостей 07:14
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Финансы
Курс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Политика
Предсказано появление максимально простого въезда в Россию
Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми.
Lenta.ru 05:11
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
Космос
Рогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе
Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.
RT на русском 06:15
Общество
Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Брянские новости 09:12
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Финансы
Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Экономика
Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Законопроект правительства, который был принят в первом чтении 12 мая, предлагает разрешить односторонний отказ от аренды компаниям, чья выручка после введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации упала более чем на 50%.
РБК 08:37
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
Общество
У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус
После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный.
НИА-Красноярск 03:18
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 00:22