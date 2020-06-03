Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть поднялись до максимума

На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте. Марка Brent торгуется выше 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
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Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

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Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

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Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

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Комсомольская правда13:10

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАССвчера в 21:39

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:55, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
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Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео

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Исследователи проанализировали останки древни панцирного динозавра, так называемого нодозавра Borealopelta markmitchelli, и выяснили, что в последний раз ел этот 1300 килограммовый гигант.
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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

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