Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $40
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $40,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:56 мск.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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