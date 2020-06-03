Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть поднялись до максимума
На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте. Марка Brent торгуется выше 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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«Мы еще увидим нефть по 100 долларов»: эксперты прогнозируют дальнейший рост сырьевых цен
Комсомольская правда13:10
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество
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В Лондоне начался штурм участниками акции протеста резиденции Джонсона
Участники акции протеста против полицейского насилия и расизма начали штурм резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.
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Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
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Вести.Ru 07:47
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Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Происшествия
Момент разлива топлива в Норильске попал на видео
РИА Новости 13:15
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Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Политика
Ничего не было. Белый дом опроверг применение резиновых пуль полицией
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ИА Красная Весна 15:34
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Общество
Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу
Председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что город вышел на плато по коронавирусу.
РИА Новости 11:58
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США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Какие фильмы должны были войти в программу Каннского кинофестиваля
Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр вместе с директором Тьерри Фремо огласил основную конкурсную программу смотра вечером 3 июня в пустом кинозале Дворца фестивалей.
РБК 13:53
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
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Боня показала подписчикам в Instagram свое измененное тело.
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ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
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Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
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Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса
Кожная сыпь может быть первым симптомом развития коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:47
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Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
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ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент
При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
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Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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В Калининградской области появятся «продуктовые карты» для безработных
В Калининградской области для граждан, потерявших работу из-за коронавируса, ввели продуктовые карточки.
Невские Новости 10:27
Происшествия
В Правобережном районе введен режим чрезвычайной ситуации
15-й Регион (Северная Осетия) 14:49
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Активистов «Левого блока» задержали у посольства США
Активистов «Левого блока» Дмитрия Иванова и Льва Скорякина задержали за попытку повесить у посольства США баннер Justice for Floyd («Правосудие для Флойда»).
РБК 13:48