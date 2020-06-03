Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть поднялись до максимума

На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте. Марка Brent торгуется выше 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

«Мы еще увидим нефть по 100 долларов»: эксперты прогнозируют дальнейший рост сырьевых цен

Комсомольская правда13:10

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русском06:53

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Ру00:17

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАССвчера в 21:39

Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ru10:17

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъвчера в 21:21
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:38, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
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Происшествия

В Лондоне начался штурм участниками акции протеста резиденции Джонсона

Участники акции протеста против полицейского насилия и расизма начали штурм резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.
REGNUM 14:27
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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Игры

Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров

Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
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Происшествия

Момент разлива топлива в Норильске попал на видео

РИА Новости 13:15
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Политика

Ничего не было. Белый дом опроверг применение резиновых пуль полицией

При подавлении протестов в Вашингтоне полиция не применяла спецсредства, включая газ и резиновые пули, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани 3 июня в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 15:34
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
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Общество

Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу

Председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что город вышел на плато по коронавирусу.
РИА Новости 11:58
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Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Кино

Какие фильмы должны были войти в программу Каннского кинофестиваля

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр вместе с директором Тьерри Фремо огласил основную конкурсную программу смотра вечером 3 июня в пустом кинозале Дворца фестивалей.
РБК 13:53
Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
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Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
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Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила подписчикам, что не стыдится своего лишнего веса

Боня показала подписчикам в Instagram свое измененное тело.
Слово и Дело вчера в 23:12
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Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
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Игры

Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом

Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Здоровье

Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса

Кожная сыпь может быть первым симптомом развития коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:47
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Космос

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

РБК вчера в 22:02
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

В Калининградской области появятся «продуктовые карты» для безработных

В Калининградской области для граждан, потерявших работу из-за коронавируса, ввели продуктовые карточки.
Невские Новости 10:27
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Происшествия

В Правобережном районе введен режим чрезвычайной ситуации

15-й Регион (Северная Осетия) 14:49
Происшествия

Активистов «Левого блока» задержали у посольства США

Активистов «Левого блока» Дмитрия Иванова и Льва Скорякина задержали за попытку повесить у посольства США баннер Justice for Floyd («Правосудие для Флойда»).
РБК 13:48
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