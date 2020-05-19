Утром во вторник, 19 мая, нефтяные котировки в начале торговой сессии выросли на мировом товарно-сырьевом рынке. Согласно данным торговых площадок, цены на нефть Brent смогли подняться выше 35 долларов к 8:00. Стоимость нефти WTI составила 31,77 долларов за баррель.

Цены на нефть поднялись выше 35 долларов во вторник утром

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