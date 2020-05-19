Энергетика
Новые ИзвестияЦена на нефть Brent выросла до $35,07
Цена на нефть WTI с поставкой в июне выросла на электронных торгах до $32,55 за баррель – на 2,29%. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,39 – до $31,82 за баррель. Более активные июльские фьючерсы WTI подорожали 19 мая на $0,31 – до $31,96 за баррель.
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Комментарии
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
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В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ
Хлопок газа произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области, один человек пострадал.
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Агент Сафонов оценил перспективы Миранчука в «Барселоне»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы полузащитника столичного "Локомотива" Алексея Миранчука в "Барселоне".
Газета.Ru 08:44
Политика
Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
Взгляд.ру 08:56
Общество
NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
Газета New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он опроверг публикацию, посвященную ситуации с COVID-19 в России.
РИА Новости 02:19
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат
Инцидент произошел в Ялуторовске. Выплаты были выделены за особые условия труда при работе с пациентами больных коронавирусом.
NashGorod.ru 08:25
Общество
Отказ Швеции от карантина не спас экономику
В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times.
Газета.Ru вчера в 16:08
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Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
Армия и оружие
Названы зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных в Сирии.
Что происходит 04:26
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
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Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
Общество
Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса
Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс 09:35
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
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Проект МСЗ в Татарстане прошел международную экспертизу
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Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
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Общество
Руководство Ленской ЦРБ затравило врача, которая рассказала главе Якутии о нехватке защитных костюмов
Вчера, во время разговора с медиками, поговорил с врачом-инфекционистом Татьяной Ивановной Старцевой, которая, кроме информации по выплатам, рассказала о состоянии дел в больнице Ленской ЦРБ, и как лечат вахтовиков с Чаянды.
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Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
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Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Общество
В Челябинске водители скорой помощи потребовали дополнительных выплат
Челябинск, 19 мая 2020, 16:20 — REGNUM В Челябинске водители пятой подстанции скорой помощи требуют дополнительных выплат.
REGNUM 09:20
Происшествия
В Чехове охранники избили посетителя магазина, который был без маски
Охрана магазина «Карусель» в городе Чехов избила посетителя, за то что тот был без маски.
Ридус 09:01
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30