Цена на нефть WTI с поставкой в июне выросла на электронных торгах до $32,55 за баррель – на 2,29%. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,39 – до $31,82 за баррель. Более активные июльские фьючерсы WTI подорожали 19 мая на $0,31 – до $31,96 за баррель.

Цена на нефть Brent выросла до $35,07

Политика Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.

Футбол Агент Сафонов оценил перспективы Миранчука в «Барселоне» Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы полузащитника столичного "Локомотива" Алексея Миранчука в "Барселоне".

Авто В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 69

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 594

Происшествия Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат Инцидент произошел в Ялуторовске. Выплаты были выделены за особые условия труда при работе с пациентами больных коронавирусом.

Политика Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами. 574

Общество Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. 5

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 416

Общество Главврач в Перми извинился за передразнивание медика Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом. 52

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 300

Общество Руководство Ленской ЦРБ затравило врача, которая рассказала главе Якутии о нехватке защитных костюмов Вчера, во время разговора с медиками, поговорил с врачом-инфекционистом Татьяной Ивановной Старцевой, которая, кроме информации по выплатам, рассказала о состоянии дел в больнице Ленской ЦРБ, и как лечат вахтовиков с Чаянды.

Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 23

Общество Работающим российским пенсионерам продлили больничные Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России. 986