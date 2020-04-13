Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть подскочили при открытии торгов в понедельник на 4,4%
Торги на мировом товарном рынке открылись в понедельник утром резким ростом нефтяных котировок.
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