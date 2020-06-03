Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,04%, составив $36,53 за баррель.
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Происшествия
У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус
У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), была обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 01:48
Интернет
К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей
Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ вчера в 07:31
Политика
«Деоккупацию» Крыма обсудит в Берлине делегация Украины
Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины.
ToDay News Ufa 02 июня в 22:49
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Происшествия
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров
Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
Политика
КНДР раскритиковала Помпео за клевету в адрес Компартии Китая
Напомним, 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР.
Взгляд.ру 01:22
Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Происшествия
В Челябинске охранник магазина избил покупателя
Челябинск, 3 июня 2020, 20:16 — REGNUM В Челябинске охранник одного из магазинов ударил покупателя по лицу.
REGNUM вчера в 13:16
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
РИА Новости вчера в 16:43
Технологии
Самоизоляция утроила число уязвимых ПК в России
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные DeviceLock, в конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории России - это на 230% больше, чем в начале апреля.
Вести.Ru 00:48
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Здоровье
Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса
Нехарактерными симптомами при коронавирусе являются бред, тахикардия или снижение артериального давления, нарушение умственных способностей, которое приводит к проблемам с мышлением и ухудшению понимания происходящего.
Российская газета вчера в 11:47
Экономика
Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику
Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС вчера в 12:43
Общество
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости 02 июня в 04:31
Происшествия
В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками
В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 01:57
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде
«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru вчера в 16:26
Наука
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной зоны
Возможно, первая жизнь на Земле зародилась именно в такой системе – гидротермальной зоне, возникшей после удара астероида.
МИР 24 02 июня в 07:59
Происшествия
Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера
Российская газета вчера в 21:53
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии
46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:59