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Политика «Деоккупацию» Крыма обсудит в Берлине делегация Украины Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины. 208

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Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 809

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Происшествия В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались. 1

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