Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,04%, составив $36,53 за баррель.
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Политика
Глава Болгарии пообещал закончить «Болгарский поток» до конца года
Строительство «Балканского потока» будет завершено до конца 2020 года, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе встречи с сербским президентом Александром Вучичем, сообщает 1 июня Болгарское национальное телевидение.
ИА Красная Весна 01 июня в 07:56
Наука
Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 02 июня в 08:41
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
Общество
Главный эпидемиолог Швеции назвал отказ от строгой изоляции ошибкой
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал в интервью «Шведскому радио», что стране следовало установить дополнительные ограничения с началом эпидемии коронавируса в стране.
Собака.ru вчера в 13:38
Экономика
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру.
Ведомости вчера в 16:25
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие
Четвертый спутник включился в космическую систему «Купол»
Отмечается, что единая космическая система «Купол» доведена до минимального штатного состава после запуска четвертого комического аппарата 22 мая.
REGNUM 02:21
Армия и оружие
Стало известно о первых за три месяца ударах России в Идлибе
Уточняется, что это первые за три месяца удары России в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 12:40
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Хоккей
Зарплатная ведомость «Динамо» – 844 млн рублей. Самые высокооплачиваемые игроки – Шипачёв, Яшкин и Кагарлицкий
Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата Шипачёв стал лучшим бомбардиром лиги, а Яшкин занял второе место.
Спорт БИЗНЕС Online 01:10
Общество
«Норникель» ответил Путину. Об утечке дизтоплива Москва узнала через 25 минут
Из сообщений следует, что московский центр Минэнерго узнал о происшествии спустя 25 минут после того, как разгерметизацию резервуара с дизелем заметил диспетчер ТЭЦ.
Проспект Мира вчера в 12:42
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Спорт
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики.
Городовой вчера в 04:32
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Армия и оружие
Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям
Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Автоспорт
Формула 1 отказалась от квалификационных гонок
Motorsport.com Россия 02 июня в 06:55
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53