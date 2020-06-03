Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть пошли на снижение

Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
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Стоимость нефти WTI достигла $36,75 за баррель

News.ru07:55

Новости кризиса 4 июня: доллар вырастет до 100 рублей при второй волне коронавируса, США готовит новые санкции

URA.Ru00:00

Рынок акций значительно снижается вслед за нефтью и рублём

Говорит Москва03:20

Цены на нефть пошли на снижение

Lenta.ru01:56

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Нефть держится в минусе в отсутствие определенности по дате встречи ОПЕК+

ПРАЙМ06:39

Эксперты рассказали, почему Brent не смогла закрепиться на $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 14:06
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Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко объяснила, почему скрывает дочь почти пять лет

Виктория Дайнеко объяснила, почему скрывает дочь почти пять лет Виктория Дайнеко до сих пор скрывает дочь.
Экспресс газета 04:17
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Футбол

«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv вчера в 04:46
Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 вчера в 10:05
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Игры

Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии

Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
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Происшествия

На Московском шоссе фура устроила массовую аварию

На Московском шоссе в Рязани фура устроила массовую аварию.
МедиаРязань 08:08
Футбол

ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Кино

Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA

На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Футбол

«Ротор» сменил юрлицо, клуб проходит лицензирование для участия в РПЛ

В минувшем сезоне "Ротор" занял первое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб возвращается в РПЛ спустя 16 лет.
Sport.ru 05:28
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
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Футбол

«Фиорентина» хочет приобрести Алексея Миранчука

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Vprognoze.ru 07:55
Космос

Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом

Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
РИА Новости 06:01
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Политика

Зеленский оплатит штраф за нарушение карантина в кафе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин, выпив кофе в кафе в городе Хмельницкий.
Московский Комсомолец 07:30
Политика

Суд разрешил принудительный привод на допрос Порошенко

Суд в Киеве разрешил Государственному бюро расследований произвести принудительный привод на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушке его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщает Вести.ua / По информации издания, допрос запланирован на 10 июня на 11:00.
Газета.Ru 07:38
Происшествия

После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

REGNUM 06:32
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
1,7K
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках

В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
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Общество

У ветеранов Амурской области потребовали вернуть выплаты ко Дню Победы

ИА Красная Весна 03:57
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