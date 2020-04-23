На лондонской бирже ICE сегодня утром произошел серьезный скачок цен на нефтяные фьючерсы марки Brent – стоимость барреля превышала 23 доллара, это почти на 13 процентов больше цены закрытия предыдущего дня. Сейчас нефть уже успела упасть до 22 долларов, но все равно стоит дороже, чем накануне.

Цены на нефть пошли вверх и частично отыграли падение начала недели

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