Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть пошли вверх и частично отыграли падение начала недели
На лондонской бирже ICE сегодня утром произошел серьезный скачок цен на нефтяные фьючерсы марки Brent – стоимость барреля превышала 23 доллара, это почти на 13 процентов больше цены закрытия предыдущего дня. Сейчас нефть уже успела упасть до 22 долларов, но все равно стоит дороже, чем накануне.
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