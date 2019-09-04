Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая. В четверг рано утром в ходе телефонного разговора между зампредом Госсовета КНР Лю Хэ и главой американского Минфина Стивеном Мнучиным была достигнута договоренность о проведении 13 раунда переговоров.

Цены на нефть пошли вверх на новостях у Китая

Политика Путин: космодром «Восточный» открыт для иностранных партнеров Россия уже сотрудничает в рамках «Восточного» с Индией, Китаем и Европой. Иностранные заказчики заинтересованы в пусках с космодрома.

Политика Путин призвал молодежь тратить энергию на созидание Журналист, обращаясь к главе государства, заявил, что в России разная молодежь: «Есть разная молодежь, есть молодежь в «Сириусе», есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время».

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Армия и оружие Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".

Культура Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса» Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.

Политика Путин предостерег Зеленского от преследования Медведчука Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Общество Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами Суть документа в том, что с 2021 года по ряду профессий и специальностей приема в колледжи больше не будет.

Политика Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Шоу-бизнес Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Наука Категории цветов оказались независимы от их названия Европейские ученые выяснили, что восприятие цветов по категориям (например, красный или желтый) происходит независимо от способности давать названия этим цветам.

Экономика Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Политика Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя Архиепископ Иоанн Хариупольский отказался признавать решение Константинополя о своей отставке.

Экономика Новак анонсировал переговоры по газу с Белоруссией Минэнерго РФ в ближайшее время проведёт переговоры с белорусской стороной по цене на российский газ для Минска с 2020 года, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума - 2019 министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Политика Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Здоровье ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Экономика Правительство поддержало законопроект о получении негосударственных пенсий Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".

Политика Абэ рассказал об отношениях России и Японии стихами Тютчева Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, процитировал знаменитое стихотворение Федера Тютчева «Умом Россию не понять».

Происшествия СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты» Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.